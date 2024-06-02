Стало известно, какую страну Зеленский посетит после Сингапура

В воскресенье, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, совершит визит в столицу Филиппин. Это будет его первый визит в Манилу после избрания в 2019 году.

Об этом сообщает филиппинское издание Rappler. Журналисты ссылаются на дипломатические источники.

Согласно информации местного СМИ, президент Украины поздно вечером в воскресенье, 2 июня, из Сингапура прибудет в столицу Филиппин – Манилы.

Цель его визита пока неизвестна. Но издание отмечает, что Зеленский прилетает именно тогда, когда "Украина продолжает сталкиваться с непрекращающимся нападением со стороны России"

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 2 июня в Сингапуре Владимир Зеленский принял участие в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Там президент сообщил, что намерение присутствовать на встрече в Швейцарии уже подтвердили делегации из более чем 100 стран мира.

– Владимир Зеленский 2 июня встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. В центре переговоров была подготовка к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, проведение которого запланировано в Швейцарии в середине текущего месяца.

– Зеленский назвал Китай инструментом в руках Владимира Путина. По его словам, Пекин работает над тем, чтобы больше государств не приехали на Саммит мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!