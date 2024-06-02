В центре внимания – Саммит мира: Зеленский провел встречу с президентом Сингапура. Видео

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 2 июня встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. В центре переговоров была подготовка к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, проведение которого запланировано в Швейцарии в средине текущего месяца.

Подробностями визита гаранта в Сингапур поделился сайт Офиса президента. А Зеленский на своей Facebook-странице обнародовал видео с Шанмугаратнамом.

Украинский глава подчеркнул важность представительства на саммите в Швейцарии всех континентов, участия всех стран, которые уважают международное право и стремятся к восстановлению справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира.

"Отдельно обсудили и перспективы углубления двусторонних отношений. Спасибо Сингапуру за четкую позицию по осуждению российской агрессии, поддержку санкционного давления на РФ и оказанную гуманитарную помощь", – написал Зеленский.

Также президент поблагодарил Сингапур за содействие в развитии человеческого потенциала и возможностей сектора государственных услуг в нашей стране.

Он особо отметил заинтересованность Украины в выведении сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на новый уровень.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 2 июня в Сингапуре Владимир Зеленский поучаствовал в азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Там президент сообщил, что намерение принять участие во встрече в Швейцарии уже подтвердили делегации из более чем 100 стран мира.

– Зеленский назвал Китай инструментом в руках Владимира Путина. По его словам, Пекин работает над тем, чтобы как можно больше государств не приехали на Саммит мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!