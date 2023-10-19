Украина борется за освобождение всех временно оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Мы видим, что делают оккупанты и через какие испытания приходится проходить нашим гражданам, которые находятся под российским гнётом. Украинское государство прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее им помочь. Насильственная паспортизация украинцев, проводимая российской оккупационной администрацией - незаконна и ничтожна, ведь РФ не может лишить украинцев гражданства. Оккупанты запугивают жителей временно оккупированных территорий местью украинской власти в случае её возвращения. Однако людям, не ставшим на путь коллаборации, нечего бояться. Заслуженное наказание ждёт только приспособленцев, которые присоединились к оккупационной администрации и открыто способствуют укреплению оккупационного режима.

Победа под Авдеевкой на украинском Донбассе была очень нужна Кремлю для создания благоприятного политического фона во время визита Путина в Пекин 17-18 октября. Однако Силы обороны Украины сорвали этот план российского руководства. Авдеевское выступление – один из самых мощных укреплённых районов ВСУ, его обустраивали с 2015 года. Все предыдущие попытки России захватить позицию тоже были неудачными. Российское командование не ценит жизнь подчинённых и бросает войска на смерть. За неделю боев под Авдеевкой погибло около 5 тысяч оккупантов, выведено из строя по меньшей мере 118 единиц военной тяжёлой техники. Сейчас ситуация под Авдеевкой сложная, но контролируемая украинским командованием. Несмотря на огромные усилия и задействованные ресурсы, врагу не удалось добиться успеха. Российские атаки на Авдеевку не помешают планомерному контрнаступлению Сил обороны Украины.

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17 октября Силы обороны Украины атаковали вражеские аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске ракетами американского производства ATACMS. После длительных дипломатических усилий, Украина получила от США ракеты ATACMS радиусом действия 165 километров, что свидетельствует об усилении помощи союзников. Уже первое боевое применение ATACMS Силами обороны продемонстрировало поразительную эффективность этого оружия: уничтожены боевые вертолеты, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, живая сила противника. Теперь с помощью ATACMS можно производить высокоточное поражение и других целей в глубине обороны противника. Российский агрессор не имеет эффективных средств прикрытия ударов этого типа вооружения. Украина применяет высокоточное западное оружие исключительно по военным целям противника, расположенным на временно оккупированных территориях Украины. В Украине западное оружие в надежных и умелых руках. Современные дальнобойные ракеты способны изменить ход боевых действий и приблизить победу Украины.

В рамках третьего международного форума "Один пояс – один путь" 17-18 октября Китай посетил президент РФ В.Путин. Из-за ордера на арест Международного уголовного суда Путин стал "невъездным" в большинство стран мира, поэтому он ездит только туда, куда его пока приглашают. Визит Путина в КНР не носит государственный характер, а проходит в рамках многостороннего формата как руководителя одной из многих национальных делегаций. Под руководством Путина Россия ежедневно углубляет свою международную изоляцию, слабеет, становится более уязвимой, поэтому сегодня пытается стать если не союзником, то хотя бы вассалом КНР. Начав полномасштабную войну с Украиной, РФ загнала себя в ловушку, а её поведение становится всё более импульсивным и опасным. Такие решения, как размещение ядерного оружия в Беларуси, противоречат интересам Китая. Не РФ, а КНР будет решать об уровне и объемах российско-китайских отношений. Пекин вполне пользуется дешевыми энергоресурсами, которые РФ уже не может реализовывать на Западе, однако не спешит идти на встречу ожиданиям Москвы.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Решение ПАСЕ - это давно ожидаемый Украиной шаг ради исторической справедливости и памяти миллионов жертв тоталитарного режима. ПАСЕ фактически изменила свою позицию, сформулированную в резолюции 28 апреля 2010 года, где Голодомор был назван преступлением против человечности, но не геноцидом. В течение 2022-2023 годов уже более полутора десятков стран мира, а также Европейский парламент признали Голодомор геноцидом. Это свидетельствует о переосмыслении преступления в контексте современной полномасштабной агрессии РФ против Украины. Отрицание геноцида – это путь к его повторению. В 1932-33 годах на территории советской Украины от голода умерли почти 7 миллионов граждан. Это одна из величайших трагедий в истории человечества, устроенной большевиками на самых плодородных в Европе сельскохозяйственных землях. Москва до сих пор не признала и не осудила ответственность сталинского режима за Голодомор. Ведь советский диктатор Сталин для российского диктатора Путина политический кумир и авторитет, поэтому и теперь Кремль пытается совершить новый геноцид против украинского народа. Но сегодняшнего московского тирана будет ждать справедливый международный суд за совершённые на территории Украины преступления против человечества и человечности.