Ссора между Трампом и Зеленским была умышленной эскалацией со стороны американцев, – Мерц

Председатель ХДС и, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает ссору в Белом доме "продуманной эскалацией" со стороны Вашингтона. Столкновение между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом 28 февраля в принципе вписывается в нынешнее поведение американского правительства.

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Своим видением ситуации немецкий политик поделился в комментарии СМИ. "По моему мнению, на этой встрече в Овальном кабинете не было спонтанной реакции на высказывания Зеленского, а, очевидно, произошла продуманная эскалация. Обычно такие встречи с прессой длятся всего несколько минут. В пятницу все было иначе", – процитировало Мерца агентство AFP.

Председатель ХДС сказал, что был "несколько удивлен взаимным тоном диалога – он был бесполезен".

Мерц сообщил, что несколько раз просмотрел видеозапись встречи. "В том, что мы сейчас наблюдаем в Вашингтоне, есть определенная преемственность в череде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности", – считает он.

Для европейцев и их обороноспособности это сигнал тревоги.

"Я выступаю за то, чтобы мы подготовились к тому, что в ближайшие годы и десятилетия нам придется сделать гораздо больше для нашей собственной безопасности", – сказал Мерц. В то же время он выступает за то, чтобы "удержать американцев в Европе". По мнению политика, США также заинтересованы в этом.

Напомним: в CNN также заявили, что целью скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует делать дальше.

Такой же вывод сделало издание издание Bild. Журналисты написали, что конфликт был преднамеренно спровоцирован администрацией президента США.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Соединенных Штатах провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. 50,33% опрошенных назвали виновником Трампа, 41,33% винят Вэнса. Вину Зеленского в скандале рассмотрели лишь 4,34% респондентов.

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