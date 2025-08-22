США засекретили разведданные о мирных переговорах по войне в Украине даже от стран-союзников – CBS

С 20 июля Вашингтон перестал делиться разведданными, касающимися мирных переговоров между Россией и Украиной, даже с ближайшими союзниками. США засекретили эту информацию даже для коллег из "Пяти глаз" – разведывательного альянса, в который, кроме Америки, входят Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Видео дня

По информации источников CBS News, соответствующую директиву издала директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард. Об этом изданию рассказали несколько сотрудников американского разведведомства, имена которых не раскрываются.

Что известно

Вся информация и аналитика о переговорах получила статус "NOFORN" – "no foreign dissemination", то есть "не для распространения зарубежем". Это означает, что ее нельзя распространять ни другим государствам, ни иностранным гражданам.

"Распространяться могла только информация, уже опубликованная ранее", – уточнили журналисты.

Директива также ограничивает распространение материалов только в пределах ведомств, которые их создали или предоставили.

Однако документ, по-видимому, не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной другими способами отдельно от разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, – например, сведениями, которыми Соединенные Штаты делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям.

Обозреватель CBS News по вопросам нацбезопасности и бывшая сотрудница органов внутренней безопасности Сэм Виноград заявила, что разведка "Пяти глаз" часто располагает данными, которые помогают Вашингтону проводить комплексные оценки разведданных, особенно в отношении Москвы.

"Отстранение наших самых доверенных партнеров от оценок разведданных может негативно сказаться на обмене критически важной разведывательной информацией, если наши партнеры сочтут, что им отказывают в доступе к ключевой информации, в том числе по значимым для их региону вопросам. Они могут решить предпринять аналогичные шаги в отношении США", – считает журналистка.

Тем не менее, некоторые экс-сотрудники разведки утверждают, что директива Габбард – обычное дело для американского разведывательного сообщества. Они утверждают, что и США, и другие члены "Пяти глаз" часто утаивают друг от друга информацию в областях, интересы которых расходятся.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 августа Дональд Трамп установил очередной "дедлайн" для Российской Федерации. По его мнению, нужно примерно две недели, чтобы узнать, удастся ли достичь мира в Украине.

– В этот же день президент-республиканец раскритиковал своего предшественника-демократа Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине использовать американское оружие для дальних ударов по России. Трамп заявил, что без атак на страну-агрессора шансов на победу практически нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!