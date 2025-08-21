'Возможно, придется выбрать другой подход': Трамп дал на мирное урегулирование войны в Украине очередные две недели

Президент США Дональд Трамп установил очередной дедлайн для Кремля. По его мнению, нужно примерно две недели, чтобы узнать, удастся ли достичь мира в Украине.

Такое заявление он сделал в эфире программы Todd Starnes Show. У Дональда Трампа спросили, может ли быть достигнут мир в Украине. И президент США дал ответ.

"Скажу вам примерно через, скажем, две недели мы точно будем знать. После этого, возможно, придется изменить подход", – подчеркнул Трамп

Трамп о костюме Зеленского

Президент США также еще раз похвалил президента Украины за костюм, который тот надел во время последнего визита в Белый дом

"Владимир Зеленский выглядел хорошо в черном костюме. Я намекнул ему, что рассматриваю внешний вид президента Украины как уважение к США за выделенную помощь", – отметил Трамп.

Ведущий добавил, что "мы думали, с теми деньгами, которые мы прислали украинцам, он мог бы купить костюм в JC Penney и одеться соответственно для Белого дома".

"Да, он выглядел хорошо. Он выглядел очень хорошо. Он там старается. Это сложно. Это тяжелая война", – отметил Трамп.

О дедлайнах президента США

Стоит отметить, что первый двухнедельный дедлайн для Владимира Путина, в течение которого российский диктатор должен был продемонстрировать стремление к миру, Дональд Трамп установил еще в мае 2025 года. С тех пор прошло три месяца без каких-либо существенных изменений в риторике и действиях Путина. А Украина до сих пор ежедневно находится под обстрелами, в которых постоянно гибнут люди.

Напомним, что 28 июля американский президент заявил, что "очень разочарован" Путиным и намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Москве для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной. 29 июля он сказал, что у Путина есть "десять дней". По словам Трампа, если РФ не согласится остановить военные действия, Вашингтон введет ранее обещанные санкции.

Известно, что в пятницу, 8 августа, завершился объявленный Трампом 10-дневный срок, после которого он пригрозил ввести против РФ усиленные санкции. На вопрос, остается ли этот дедлайн в силе, Трамп ответил тогда, что"слово будет за Владимиром Путиным"