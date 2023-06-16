США выделили Украине более $200 млн гуманитарной помощи: на что их потратят

В США в пятницу, 16 июня, объявили о новом пакете гуманитарной помощи украинцам, которые пострадали от российского полномасштабного вторжения. Речь идет о пакете на сумму в $205 млн.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. В ведомстве отметили, что средства будут направлены на закупку продуктов питания, питьевой воды, на юридическую помощь, услуги здравоохранения и образования.

"Эти средства также помогут жертвам войны поддерживать связь с членами семьи, которые были разлучены, и, когда это возможно, посодействуют воссоединению семьи", – говорится в сообщении Госдепа.

В американском ведомстве напомнили, что общая гуманитарная помощь Киеву от Вашингтона с начала с 2023 года уже составила более $605 млн, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину – более $2,1 млрд.

Это финансирование, как отмечается, обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям и дополняет помощь стран, которые принимают и поддерживают беженцев.

"Мы по-прежнему призываем к немедленному прекращению агрессивной войны России и к тому, чтобы Россия способствовала беспрепятственному доступу к поставщикам гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится перебраться в более безопасные районы", – добавили в Госдепе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сенат Соединенных Штатов Америки внесли законопроект о конфискации и передаче Украине как репараций активов страны-агрессора России, которая напала на наше государство. Речь идет о конфискации активов у Центрального банка РФ, и других суверенных активов этой страны.

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