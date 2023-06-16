В Конгресс США внесли проект решения о конфискации активов Центробанка РФ в пользу Украины

В Сенат Соединенных Штатов Америки внесли законопроект о конфискации и передаче Украине как репараций активов страны-агрессора России, которая напала на наше государство. Речь идет о конфискации активов у Центрального банка РФ, и других суверенных активов этой страны.

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Проект Акта о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO) внесла двухпартийная группа сенаторов США в четверг, 15 июня. Об этом сообщили в Комитете по вопросам международных отношений Сената США.

Как отмечается, этот закон позволит использовать замороженные активы страны-агрессора для нужд Украины. В случае принятия документа, полномочия конфисковывать российские суверенные активы, которые были заморожены в Штатах, и передавать их для помощи в восстановлении нашей страны от атак российских оккупантов, будет иметь президент США.

Также российские компании, которые находятся под западными санкциями, не будут иметь возможности получать прибыль с активов, "пока Россия не выведет свои войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной".

"Проект закона гарантирует, что Путин, а не налогоплательщики в США, будет оплачивать счета за ущерб, нанесенный неспровоцированным вторжением РФ в Украину", – говорится в законопроекте.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил американцев за такой шаг. Он заявил, что в России самой высокой ценностью являются не человеческие жизни, а деньги. Именно поэтому страна-агрессора должна потерять активы, чтобы почувствовать, что такое потеря.

Деньги страны-агрессора, как подчеркнул глава государства, должны получить именно те, кто пострадал от российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет длиться развязанная ею война против Украины. При этом они подчеркивают: любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию РФ ущерба, нанесенного Украине.

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