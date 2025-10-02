Это проблемы у российского ВПК: Министерство финансов США усилило санкционное давление на Иран

Министерство финансов США 1 октября объявило об очередном ужесточении санкций против Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело ограничения против 21 компании и 17 физических лиц, которые помогали иранскому Министерству обороны в незаконных закупках технологий для авиационных и ракетных программ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что проблемы для иранского военно-промышленного комплекса – это проблемы у российского ВПК, и назвал это "удачным новым санкционным шагом".

"1 октября Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против 21 компании и 17 физических лиц, которые помогали иранскому Министерству обороны и ВПК в незаконных закупках технологий для ракетных и авиационных программ", – проинформировал Ермак.

Под санкциями – ключевые сети и компании

Под санкции США попали сети, которые обеспечивали доступ к американским компонентам для систем ПВО, радаров и баллистических ракет, а также компании, причастные к незаконному приобретению вертолета производства США.

Новые ограничения стали продолжением автоматического обновления санкций ООН против Ирана. Речь идет об эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и другие меры, которые стали прямым следствием нарушения Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ермак подчеркнул, что иранская военная программа представляет угрозу для американских военных, гражданского судоходства и стабильности всего Ближнего Востока.

"Мы работаем с партнерами над похожими шагами по российскому ВПК", – подчеркнул Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября Совет Безопасности ООН отклонил инициативу о продлении режима ослабления санкций против Ирана. Резолюция о дальнейшем приостановлении санкций против Ирана в рамках заключенной в 2015 году так называемой "ядерной сделки" не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе. Следовательно, санкции против Ирана возобновились уже 28 сентября.

