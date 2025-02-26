США впервые не поддержали заявление Всемирной торговой организации, осуждающее российскую агрессию – Reuters

Соединенные Штаты в среду, 26 февраля, воздержались от подписания заявления членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающей агрессию России против Украины. Это первый случай, когда США не поддержали публикуемый ежегодно документ после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, что является еще одним сигналом об изменении отношений Америки с Россией.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию официального представителя США, пожелавшего остаться анонимом. Он объяснил, чем руководствовались США, не поддержав заявление ВТО.

"Решение не выступать соавтором было принято в соответствии с нашей позицией в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН в начале этой недели", — сказал в комментарии изданию официальный представитель США.

Заявление подписали Украина и 44 члена ВТО, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду и Австралию.

В нем осуждается разрушительное влияние полномасштабного вторжения России в Украину на жизнь людей и украинскую экономику.

"Мы серьезно озабочены последствиями этих разрушений для Украины и мировой торговли, в частности, по поставкам на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых в Украине, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию, удобрения и критические полезные ископаемые", – говорится в заявлении ВТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 февраля Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую российскую агрессию и призывающая к восстановлению территориальной целостности Украины. За этот документ проголосовали 93 страны, против – 18, воздержались – 65. США были среди стран, голосовавших против украинской резолюции.

Ранее, по данным СМИ, США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении РФ в коммюнике G7 по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения. Разногласия возникли после того, как президент Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании войны и предложил вернуть РФ в "Большую семерку".

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