США удалили из санкционных списков 11 россиян, но есть нюанс: что происходит

Вашингтон подкорректировал свои санкционные списки, убрав из них имена 11 российских физлиц. Но речь идет не о снятии экономических ограничений – из документов просто удалили данные людей, которые уже умерли.

Видео дня

Об обновлении перечня американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) отчиталось на официальном сайте 28 мая. Всего было удалено 76 позиций, среди них 12 касаются Кремля (11 являются россиянами плюс еще один пункт – это российский танкер).

В Минфине США пояснили, что ведомство актуализирует санкционные списки в рамках инициативы, анонсированной ранее министром Скоттом Бессентом.

"Для сегодняшних действий OFAC определило 76 устаревших записей из списка SDN для удаления, включая умерших лиц, суда, снятые с эксплуатации или выведенные из эксплуатации, лиц, определенных как участники незаконных финансовых сетей, которые больше не существуют, и лиц, которые были определены более 10 лет назад и которые не имеют достаточных идентификаторов для дальнейшей проверки и, похоже, не представляют постоянной угрозы. OFAC провело межведомственную проверку каждой записи, чтобы убедиться, что удаление не повредит внешней политике США или интересам национальной безопасности", – заявила пресс-служба.

Поясним, что SDN – это самый жесткий санкционный список американского правительства, который ведется OFAC и который предусматривает полную заморозку активов и запрет деятельности в США.

Кого исключили из списков

Автор Telegram-канала "Быть Или" проанализировал все 11 фамилий россиян, указанных в перечне, и подтвердил – все эти физические лица действительно являются умершими:

Елена Авдеева, экс-сенатор (1968–2023);

Виктор Зубарев, экс-депутат (1961–2023);

Павел Качкаев, экс-депутат (1951–2025);

Владимир Лебедев, экс-сенатор (1962–2023);

Игорь Панченко, экс-сенатор (1963–2023);

Николай Петрунин, экс-депутат (1976–2022);

Татьяна Сахарова, экс-сенатор (1973–2025);

Иван Сечин, сын Игоря Сечина (1989–2024);

Михаил Тарасенко, экс-депутат (1947–2025);

Джашарбек Узденов, экс-депутат (1967–2023);

Артур Чилингаров, экс-депутат (1939–2024).

Некоторые ресурсы писали, что, мол, США "сняли санкции" с двух российских танкеров. Но на самом деле это один корабль, который менял название с "Линды" на "Леди Д".

Всего из документов исключили 76 позиций, где есть представители Австралии, Алжира, Бахрейна, Ирака, Испании, Камбоджи, Катара, Колумбии, Кыргызстана, Ливии, Мексики, Мьянмы, Перу, Саудовской Аравии, Сирии, Туниса, Филиппин, Японии.

Как писал OBOZ.UA, недавно Великобритания ввела новые санкции против криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые помогали Кремлю обходить ограничения, в частности сети A7, через которую могли проходить транзакции на десятки миллиардов долларов. Все подсанкционные структуры заблокированы, а британским компаниям запрещено любое сотрудничество с ними.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!