США предварительно разрешили Польше производить ракеты для Patriot: что известно

США предварительно согласились разрешить Польше производитьракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о современных ракетах PAC-3 MSE, которые используются для перехвата баллистических целей и уже активно применяются для защиты Украины.

Об этом пишет RMF24. Издание ссылается на заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика.

Польша получила предварительное согласие США

По словам Томчика, предварительное одобрение на производство ракет предоставили в Государственном департаменте США после переговоров польской стороны в Вашингтоне. До этого американская сторона скептически относилась к идее локализации такого производства в Польше, отметил заместитель министра обороны.

"Мы получили предварительное согласие со стороны Госдепартамента, чтобы производить ракеты к системам Patriot. Они будут производиться польской оборонной промышленностью", – заявил заместитель главы Минобороны Польши.

По его словам, ракеты могут изготавливаться консорциумом польских оборонных предприятий.

США хотят резко увеличить производство PAC-3

Как отмечает издание, ранее Вашингтон неохотно соглашался передавать союзникам столь чувствительные военные технологии.

Однако ситуация изменилась из-за резкого роста спроса на ракеты PAC-3 MSE. Сейчас США производят примерно 700 таких ракет в год, но планируют увеличить объемы до 2 тысяч к концу 2030 года.

В последнее время запасы США были исчерпаны из-за войны в Иране. Отсюда желание найти партнера для производства.

Польша хочет локализовать производство оружия

В Варшаве давно добиваются переноса части американского оборонного производства в Польшу. Польские власти настаивают, чтобы вместе с закупкой иностранного вооружения в стране создавались сервисные центры и производство комплектующих.

Польша также планирует сделать свои сервисные центры базой обслуживания техники армии США в Европе. А недавно стало известно, что в Демблине создадут центр ремонта двигателей для американских танков Abrams.

Как сообщил Томчик, американская сторона также заинтересована в возможном производстве в Польше дальнобойных ракет для систем HIMARS и ракет Hellfire, которые используются, в частности, на вертолетах Apache.

По словам польского чиновника, США проявили значительный интерес к такой форме сотрудничества.

