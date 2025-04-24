'Россия рассчитывала на большой скандал': Зеленский высказался о переговорах в Лондоне и требовании Трампа по Крыму

Переговоры в Лондоне 23 апреля были непростыми, но конструктивными; после этой встречи Российская Федерация "рассчитывала на большой скандал". И некоторые эмоциональные заявления действительно звучали – но все равно это были просто эмоции.

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Соответствующий комментарий президент Владимир Зеленский сделал на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции. Событие транслировалось 24 апреля на YouTube-канале ОП Украины.

"Вчера [23 апреля] в Лондоне была встреча. И действительно присутствовали европейские страны: Украина, Британия, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Он закончилась в любом случае. Он был непростым, но конструктивным", – указал Зеленский.

Он заверил, что переговоры закончились не на разногласиях, а на желании работать дальше.

"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для РФ является более легкой целью", – заявил президент.

Он подчеркнул: в мирном соглашении не может быть ничего противоречащего Конституции Украины.

"Вы спросили, какие компромиссы с территориями... Очень важно понимать: Соединенные Штаты Америки предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили – и на бумаге появились соответствующие пункты", – отметил Зеленский.

И после плана США (речь идет о предложении признать часть оккупированных территорий "российскими") "появилась другая бумага", другие предложения.

"Я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента [Дональда] Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", – указал глава государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, 23 апреля в британской столице, помимо других форматов переговоров, состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем американского президента по Украине Китом Келлогом. Глава ОП Андрей Ермак сообщил: наши делегаты донесли позицию государства и выразили надежду, что это соответствует видению Дональда Трампа. В то же время Ермак отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции.

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