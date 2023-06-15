США планируют реформу Совбеза ООН для повышения его эффективности: Украина предлагает исключить Россию

Администрация президента США готовит предложения по реформе самого влиятельного органа в системе международного права, а именно Совета Безопасности ООН, в котором планируется расширение состава Совета для более широкого представительства других стран мира. Об этом в своем материале сообщает ведущее американское издание The Washington Post.

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США планируют увеличение Совбеза ООН на шесть новых участников

По предварительной информации, речь может идти о расширении количества постоянных представителей Совета Безопасности ООН ориентировочно на шесть новых участников, но без предоставления им права вето. Одним из авторов проекта реформ считается посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступающая за модернизацию международных организаций, неэффективно действующих во время широкомасштабной войны в Украине.

По словам экспертов, причастных к подготовке реформы, "мы хотим, чтобы эти учреждения работали так, чтобы мы могли обсуждать и пытаться разрешать международные конфликты. Мы должны четко осознавать успехи и неудачи, которых мы достигли за эти годы, но нет никаких сомнений, что с этими институтами нам лучше, чем без них". Этими новыми представителями могут стать страны Глобального Юга для более равномерного участия регионов мира в Совбезе, а именно регионов Латинской Америки, Африки и Южной Азии. По словам издания, "предложение США отражает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить широко распространенное разочарование в отношении действующих постоянных членов Совета и их неспособность остановить глобальные конфликты, в частности конфликт в Украине".

Процесс расширения будет сложным: новые участники имеют серьезных оппонентов

Следует отметить, что для принятия таких изменений должны быть отданы голоса большинства Генассамблеи ООН, то есть более 128 стран, а также согласие самого Совбеза, где Россия и Китай могут использовать право вето, хотя на словах дипломаты этих стран поддерживали расширение. Поэтому главный вопрос остается в том, кто именно может войти в расширенный список новых представителей Совбеза. Наличие длительных конкурентных и конфликтных отношений будет значительно усложнять компромиссное голосование. Да, Китай может быть против включения в Совбез Японии или Южной Кореи, Пакистан будет против Индии, и так по кругу. Согласно материалу The Washington Post, США предлагают Германию, Индию и Японию, а европейские страны выступают за добавление Бразилии и представителей Африки, скорее всего Южно-Африканской Республики.

Реформа может ослабить влияние стран Запада в системе ООН

Следует отметить, что в сентябре 2022 года президент США Джо Байден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН объявил о своей поддержке добавления новых постоянных мест в Совет, включая места для стран Африки и Латинской Америки. Он также призвал других постоянных членов Совета Безопасности ограничить использование своего права вето "редкими, чрезвычайными ситуациями". Именно это должно гарантировать, что реформа не ослабит право вето нынешних членов. С другой стороны, эксперты прогнозируют, что любая реформа Совета безопасности вполне может уменьшить вес коллективного Запада. Так, глава Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн заявил, что Совет Безопасности не оправдал доверенного мандата: "Чем ниже будет падать авторитет ООН, тем более раздробленным, более регионализованным и конкурентоспособным станет мир". Поэтому неудивительно, что Россия и Китай также номинально выразили поддержку расширения, видя в этом шансы увеличить свое влияние на таких возможных новых членов, как Бразилия, ЮАР или другие "незападные" страны.

Исключение РФ и переформатирование Совбеза: альтернативный путь реформы ООН

Итак, кажется, что потенциальная реформа Совбеза от США решит только определенные тактические задачи, но не выполнит главную задачу – прекращение агрессивной войны, которую, вопреки всем стандартам ООН, развязал один из постоянных членов Совбеза, Российская Федерация. Напомним, ранее Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности, чтобы заблокировать меры, требующие выведения ее оккупационной армии с территории Украины. Также в Совбезе остается пока мирный Китай, который тщательно готовит военный захват Тайваня, что непременно поставит мир на грань Третьей мировой войны. Поэтому наиболее действенным способом реформы Совета Безопасности является его роспуск и формирование его заново уже без Российской Федерации. Формально она не совсем легально занимает свое место в этом органе, о чем уже писал OBOZREVATEL ранее. Только в таком формате реформа может выполнить главную цель – исключить агрессоров из руководящих органов ООН и ограничить влияние диктаторских режимов вроде КНР на вопросы мировой безопасности.