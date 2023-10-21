Телевизор Вам рассказывает, что мир устал от Украины и забыл о ней? Плюньте в телевизор!

Президент Главной страны мира инициировал беспрецедентную помощь Украине; именно Украина стала одной из двух основных тем (если не главной!) в его лучшем в карьере обращении к нации; уникальный в американской истории кризис в Конгрессе непосредственно связан с темой помощи Украине — это мир устал, мир забыл?

Америка помогает Украине, Украина помогает Цивилизации. От нашей Победы зависит судьба человечества, включая такую мелочь, как ответ на вопрос, кто станет Президентом США. Это — взаимные обратные связи.

Пока в биполярном мире на китайском полюсе никак не могут определиться, на Полюсе Света всё зависит от Соединённых Штатов и Украинской Державы.

Вместе сделаем Америку великой, слава Украине!