Блог | США определяют, кто победит в войне Украины с РФ, а Украина — кто победит на выборах в самой Америке
Телевизор Вам рассказывает, что мир устал от Украины и забыл о ней? Плюньте в телевизор!
Президент Главной страны мира инициировал беспрецедентную помощь Украине; именно Украина стала одной из двух основных тем (если не главной!) в его лучшем в карьере обращении к нации; уникальный в американской истории кризис в Конгрессе непосредственно связан с темой помощи Украине — это мир устал, мир забыл?
Америка помогает Украине, Украина помогает Цивилизации. От нашей Победы зависит судьба человечества, включая такую мелочь, как ответ на вопрос, кто станет Президентом США. Это — взаимные обратные связи.
Пока в биполярном мире на китайском полюсе никак не могут определиться, на Полюсе Света всё зависит от Соединённых Штатов и Украинской Державы.
Вместе сделаем Америку великой, слава Украине!