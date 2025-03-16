США нанесли удары по йеменским хуситам: Трамп лично следил за бомбежками. Фото и видео

Соединенные Штаты Америки нанесли удары по Йемену, атакованы военные объекты в нескольких городах страны. В Вашингтоне эти удары объяснили стремлением положить конец террору со стороны йеменских хуситов.

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За бомбежками в режиме реального времени лично наблюдал президент США Дональд Трамп, накануне пообещавший хуситам "адские муки, которых они еще не знали". Фото с ним во время ударов было опубликовано в аккаунте Белого дома в сети Х.

"Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить судоходные активы США и сдержать террористические угрозы. Слишком долго американские экономические и национальные угрозы находились под ударом хуситов. Не при этом президенте", – в свойственной для действующей администрации президента США тональности подписали эти фото представители пресс-службы Белого дома.

На одном из фото Трамп в красной кепке с собственной фамилией и девизом "Make America Great Again" сидит перед монитором, наблюдая за атаками. На втором фото он – в наушниках и с микрофоном.

Тем временем Центральное командование ВС США показало запуск ракет и один из ударов.

Напомним, накануне стало известно, что США начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемен и контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами. Трамп заявил, что "время террористов-хуситов прошло".

Он обратился к ним в своей соцсети Truth Social. "Ваши атаки (в Красном море. – Ред.) должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если нет, на вас обрушится ад, которого вы еще не видели".

По словам Трампа, он приказал "начать решительные и мощные действия против террористов-хуситов в Йемене, ведущих непрерывную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников".

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