США и Китай готовы к диалогу на высоком уровне, – посол Штатов в КНР

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы вести переговоры с КНР на высоком уровне. В Вашингтоне хотят наладить более эффективные каналы связи между двумя странами.

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Об этом сообщает NBC News. Дипломат отметил, что отношения США с Китаем остаются сложными и конкурентными, и он заверил, что Вашингтон не хочет конфликта с Пекином.

Американский посол выразил надежду, что дальнейший диалог между государствами может быть более конструктивным.

"Мы считаем, что нам нужны лучшие каналы связи между двумя правительствами, и мы готовы к диалогу", – заявил Бернс.

Он подчеркнул, что особенно важно налаживать контакт сейчас, когда у США и КНР есть большие проблемы и значительные разногласия в отношениях.

"Мы никогда не стеснялись говорить и надеемся, что китайцы пойдут нам навстречу", – добавил посол США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США ввели экспортные ограничения против 11 компаний из разных стран, в частности под "раздачу" попал Китай.

– Вскоре после этого Китай впервые вывел в Южно-Китайское море флот с баллистическими ракетами, которые могут ударить по США.

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