США хотят покупать украинские дроны и РЭБ: медиа узнали детали переговоров

США заинтересовались закупкой украинских дронов и систем радиоэлектронной борьбыпосле нескольких лет войны, во время которых Украина смогла создать одни из самых эффективных беспилотных технологий в мире. В Вашингтоне также хотят получить доступ к украинским технологиям и интеллектуальной собственности для дальнейшего использования и адаптации их в собственной армии.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на источники, знакомые с ходом переговоров.

Пентагон хочет протестировать украинские разработки

По информации собеседников издания, Министерство обороны США уже обратилось с запросом на тестирование ряда украинских оборонных продуктов.

Речь идет, в частности, о беспилотниках и системах РЭБ, которые США рассматривают для возможного использования в собственных Вооруженных силах.

Окончательное соглашение пока не согласовано, но переговоры продолжаются на самом высоком политическом уровне.

Издание отмечает, что в начале месяца американская сторона передала Киеву проект рамочного документа по испытаниям украинских военных систем с перспективой заключения контрактов в будущем.

США заинтересованы в технологиях и интеллектуальной собственности

По данным источников, Вашингтон стремится не только покупать украинские беспилотники, но и получить доступ к ключевым технологиям и правам интеллектуальной собственности.

Среди технологий, которые особенно интересуют США, называют системы наведения на основе искусственного интеллекта, навигацию без GPS, защищенные каналы связи и боевой опыт применения дронов.

При этом Украина во время переговоров отмечает, что ее разработки уже прошли реальные боевые испытания в войне против России.

Американская сторона, однако, хочет сначала протестировать эти системы в собственных условиях и с привлечением своих военных.

США также хотят приобрести ряд пока неидентифицированной военной продукции у Украины, стремясь модернизировать свои вооруженные силы, учитывая опыт войны с Ираном, в которой Тегеран использовал технологии беспилотников, которыми ранее поделились с Россией.

Война сделала Украину одним из лидеров в сфере дронов

Издание отмечает, что за четыре года полномасштабной войны Украина смогла существенно изменить подход к современным боевым действиям благодаря беспилотникам.

Украинские силы научились наносить удары дронами вглубь территории РФ, сдерживать российское наступление и атаковать объекты нефтяной инфраструктуры, которые финансируют российскую военную машину.

Министр армии США Дэн Дрисколл ранее назвал украинскую систему управления сетью дронов "абсолютно невероятной".

"Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый сенсор и каждую платформу в одну единую сеть. У нас такого нет", – заявил он во время слушаний в Сенате.

Украина предлагает технологии в обмен на Patriot

После начала конфликта вокруг Ирана Украина активизировала продвижение своих военных технологий в США и среди стран Персидского залива.

В обмен Киев рассчитывает получить дополнительные системы ПВО Patriot и ракеты к ним, которые остаются ключевыми для защиты от российских баллистических ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина уже заключила двусторонние договоренности с несколькими государствами Персидского залива по финансовой, энергетической и технической поддержке в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что стороны уже подготовили проект рамочного документа.

"Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество, которое усилит способности наших вооруженных сил", – заявила она.