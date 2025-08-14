США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, но при определенных условиях – Politico

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения российско-украинской войны. Три источника, знакомые с вопросом, заявили, что американский президент Дональд Трамп готов пойти на такой шаг с "некоторыми условиями".

Видео дня

США готовы сыграть определённую роль в предоставлении Киеву средств сдерживания будущей российской агрессии в случае достижения прекращения огня. Об этом сообщает издание Politico.

Обязательства вне рамок НАТО

Европейский дипломат, британский чиновник и человек, проинформированный о телефонном разговоре Трампа с лидерами Европы, заявили, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины. Источник, проинформированный о разговоре, сообщил, что Трамп заявил, что возьмёт на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

Открытость Трампа к таким гарантиям вызвал у европейских союзников Украины сдержанный оптимизм. По словам источника, проинформированного о телефонном разговоре, Трамп не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности, а лишь обсудил более широкую концепцию.

По словам британского чиновника, Трамп признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования, и считает, что США сыграют в этом свою роль.

Гарантии без поставок оружия

Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или войска напрямую Украине, хотя и продадут оружие в Европу для использования Киевом. Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий.

Хотя европейские и украинские официальные лица считают, что Трамп принял их советы во внимание и стремится к прекращению огня, они опасаются того, что произойдет, когда Трамп и российский диктатор Путин останутся наедине.

Что предшествовало

Трамп выступал против оказания Украине летальной военной помощи большую часть своего президентства. Хотя США напрямую не поставляют оружие, он недавно разрешил Европе закупать американское вооружение для поставок в Украину. По словам его администрации, этот шаг усилил давление на Москву и убедил Путина сесть за стол переговоров.

Ожидается, что детали гарантий безопасности будут обсуждаться на предстоящих международных встречах, и их конкретные формулировки будут зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте. На данном этапе это лишь обсуждения, и их финальный результат может претерпеть изменения. Однако сам факт таких дискуссий уже является важным сигналом для Украины и международного сообщества.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп против того, чтобы Североатлантический альянс был частью гарантий безопасности для Украины. Впрочем, в свою очередь, Вашингтон и другие союзники должны стать частью этих договоренностей.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". При этом президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!