Беженцам из Украины разрешили получить постоянное проживание в стране ЕС: что важно знать

Власти Чехии начнут новый этап выдачи специальных разрешений на долгосрочное пребывание (ZDP) иностранцам, в том числе гражданам Украины (включая тех, кто имеет статус временной защиты). Регистрация будет проходить с начала октября по 31 декабря 2026 года.

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Об этом сообщили на Информационном портале для иностранцев МВД Чехии. При этом подать заявку могут только те лица, которые ранее успешно проявили интерес к специальному разрешению и выполнили все установленные критерии.

Порядок регистрации

Регистрация осуществляется через личный профиль с использованием средств электронной идентификации и состоит из двух этапов: заполнения личных данных и выбора даты посещения отделения МВД. Для семей действуют следующие правила:

регистрацию всех членов семьи осуществляет один представитель (глава) домохозяйства , поэтому каждому члену семьи регистрироваться отдельно не нужно;

, поэтому каждому члену семьи регистрироваться отдельно не нужно; система автоматически выберет подразделение МВД по адресу проживания главы домохозяйства;

процесс считается завершенным только после бронирования даты визита – изменить её или назначить новую в случае пропуска можно только один раз ;

; на визит обязаны явиться все зарегистрированные лица, включая детей.

Какие документы необходимы

Главная цель визита в МВД – снятие биометрических данных. В отделение необходимо предоставить:

действительный заграничный паспорт ;

; оригиналы документов, подтверждающих семейные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. п.) – официальный перевод на чешский язык не требуется;

(свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. п.) – официальный перевод на чешский язык не требуется; документы об обучении детей или подтверждение того, что совершеннолетний ребенок находится на иждивении (если это указано в профиле).

Также необходимо уплатить административный сбор: 2500 крон за взрослого и 1000 крон за ребенка до 15 лет. Оплата производится исключительно в отделении МВД и только банковской картой.

Какие дополнительные документы могут понадобиться

Если в профиле условие относительно школьного обучения ребенка отмечено желтым цветом, необходимо взять справку из школы. Если ребенок не посещает учебное заведение, требуется документ, подтверждающий причины (завершение обучения, отсрочка, решение об особых потребностях и т. п.).

Для отдельных категорий предусмотрены дополнительные документы: подтверждение подачи заявления о разводе (если оно подано до 30 апреля 2026 года) или документы, подтверждающие факт домашнего насилия, если лицо проявило интерес к ZDP отдельно от мужа или жены.

Важное уточнение: если на момент бронирования у кого-либо из зарегистрированных лиц место жительства будет указано по адресу отделения МВД, всю регистрацию могут отменить, а человек лишится возможности получить специальное разрешение на долгосрочное пребывание, даже если все остальные условия выполнены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, спикер нижней палаты чешского парламента и председатель партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура предложил полностью прекратить государственные выплаты и отменить временную защиту для украинских беженцев. Он утверждает, что благодаря такому решению государство могло бы сэкономить около 12 млрд чешских крон.

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