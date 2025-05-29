В России сделали новое заявление о переговорах в Стамбуле и 'перевели стрелку' на Украину

В Кремле пожаловались, что они предложили украинской стороне провести новую встречу в Стамбуле (Турция) в понедельник, 2 июня, но "пока ответ не получен". Москва цинично "перевела стрелки" на Киев.

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С соответствующим заявлением 29 мая выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина. Он прокомментировал потенциальный второй раунд переговоров в комментарии пропагандистским СМИ.

"Вы знаете, что мы предложили в понедельник собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", – обвинил Украину представитель государства-агрессора.

Также он высказался о возможности еще одних переговоров российского диктатора и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Новый разговор Путина и Трампа с учетом предыдущих стамбульских переговоров пока не планируется", – сказал Песков.

Напомним: 28 мая глава МИД России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров 2 июня. Мол, в ходе этой встречи Москва готова представить Киеву предложения по условиям мирного урегулирования, "которые излагают нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

Как писал OBOZ.UA, в тот же день, 28 мая, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ждать понедельника не нужно, РФ необходимо немедленно передать "меморандум" со своими предложениями по прекращению огня. Документ, который отражает украинскую позицию, российская сторона уже получила.

Его передал россиянам министр обороны Украины Рустем Умеров. Также он сообщил, что не против новых встреч для переговоров.

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