Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во вторник, 22 апреля, заявила, что США еще имеют инструменты для того, чтобы давить на страну-агрессора Россию. Вашингтон не использовал все имеющиеся для этого ресурсы.

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Об этом сообщает AFP. "Если они сейчас отступают, не использовав инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?" – сказала дипломат.

Каллас заявила, что Киев и его европейские союзники надеются, что Вашингтон займет более жесткую позицию по отношению к Москве, прежде чем отказаться от мирных переговоров.

Комментируя "пасхальное перемирие", которое объявлял диктатор Владимир Путин, она отметила, что это было хитростью со стороны РФ, призванной предотвратить, чтобы Трамп "потерял терпение" в отношении Кремля.

"Они не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких хороших знаков или доброй воли", – прокомментировала Каллас действия россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным WSJ, администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине план прекращения войны, предусматривающий ряд уступок в пользу России. Среди них – признание аннексии Крымского полуострова, запрет на вступления в НАТО, замораживание фронта и так называемая нейтральная зона вокруг ЗАЭС.

Отметим, что Каллас предупредила, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского региона Крым российской территорией как часть любого соглашения. ЕС, со своей стороны, никогда не признает полуостров, захваченный Москвой в 2014 году, российским.

"Тогда Россия четко получит то, что хочет. Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула дипломат.

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