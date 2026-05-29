США должны обеспечить Украину ракетами для ПВО, – конгрессмены после посещения Киева

Правительство Соединенных Штатов должно положительно отреагировать на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинским защитникам воздуха дополнительных ракет противовоздушной обороны. Так или иначе, американские законодатели на своем уровне будут лоббировать этот вопрос.

Об этом заявили сенаторы Ричард Блюменталь и Джим Хаймс после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Они напомнили, что США в прошлом несколько раз удовлетворяли запросы Киева о дополнительном оружии.

Что сказали сенаторы

"Я надеюсь и ожидаю, что Америка положительно отреагирует на просьбу (Зеленского о дополнительных боеприпасах для ПВО – OBOZ.UA)", – сказал Блюменталь.

Он подчеркнул, что по возвращению в Вашингтон оба законодателя будут лоббировать вопрос получения от США дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО Украины и усиления санкций против России.

"Нашей миссией, когда мы вернемся, будет убедиться, что Украина имеет все соответствующие средства для выполнения этой работы (по защите воздуха)", – сказал Ричард Блюменталь.

Джим Хаймс, представитель комитета по вопросам разведки в Палате представителей, заявил, что переговоры в Вашингтоне по военной поддержке Украины в последнее время "осложнялись" из-за войны США против Ирана, которая "истощала ценные ресурсы".

"Этот конфликт нужно завершить еще вчера, причем по многим причинам, а в частности из-за того, что орудия, которое сейчас используется в Персидском заливе, нужно использовать для нашей обороны и поставлять Украине", – сказал Гаймс.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и членам Конгресса США с просьбой предоставить дополнительные системы и ракеты-перехватчики Patriot – единственную эффективную защиту от российских баллистических ракет в арсенале Украины.

Свою просьбу президент Украины иллюстрировал последствиями массированного российского удара по Киеву 24 мая.

27 мая Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины, а именно – необходимость усиления нашей ПВО.

