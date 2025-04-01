'Он должен выполнить то, что обещал': Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если Путин не пойдет на соглашение по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, однако будет вынужден это сделать, если диктатор Владимир Путин не пойдет не сделку относительно прекращения войны в Украине. В то же время глава Штатов высказал убеждение, что Путин все же "выполнит то, о чем говорил".

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 31 марта. Он добавил, что убежден в том, что президент РФ выполнит "свою часть сделки".

"Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. Я думаю, он выполнит то, о чем говорил мне, и выполнит свою часть сделки сейчас", – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, он не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но ему придется это сделать, если не будет достигнут прогресс по урегулированию войны в Украину.

"Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой. Я сделал это с Венесуэлой. Я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы убийства российских и украинских солдат прекратились", – добавил президент Штатов.

Также политик ответил на вопрос относительно сделки с Украиной о полезных ископаемых. Он сказал, что Киев якобы хочет получить взамен членство в НАТО, однако это "никогда не обсуждалось.

"Я еще не говорил с ними, но через вас я узнал, что они теперь говорят: "Я пойду на эту сделку, только если мы вступим в НАТО" – или что-то в этом роде. Во-первых, это никогда не обсуждалось", – сказал Трамп.

Напомним, что в комментарии NBC News в воскресенье, 30 марта, Трамп заявил, что был "очень зол" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Он пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Трамп прилагает "невероятные усилия" для того, чтобы положить конец войне в Украине. На данный момент он не доволен тем, как Киев и Москва комментируют этот процесс каждый со своей стороны.

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