"Срочные шаги": Зеленский рассказал, о чем Макрон будет говорить на встрече с европейскими лидерами по Украине

В Париже 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встречу, посвященную поддержке Украины Европой на фоне полномасштабной российской войны. Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Макроном усиление нашей страны и срочные шаги партнеров.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге в понедельник, 26 февраля, в Киеве, проведенном совместно с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Соответствующим видео поделился корреспондент OBOZ.UA.

Зеленский сказал, что его французский коллега "знает все, что нам нужно".

"Это была его пропозиция – собрать европейских партнеров для того, чтобы... предложить соответствующие срочные шаги с их стороны", – отметил гарант.

Он добавил, что пока не может раскрыть детали саммита, хотя знает, что обсуждают партнеры. Каким будет результат, станет известно позже.

Напомним: Макрон пригласил на встречу иностранных политиков, чтобы обсудить с ними войну в Украине и военную помощь. Заявлялось, что приглашения в Елисейский дворец получили лидеры 20 преимущественно европейских стран.

Президент Зеленский, как ожидается, откроет конференцию видеообращением.

Известно, что среди приглашенных президент Польши Анджей Дуда, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Как писал OBOZ.UA, утром 26 февраля в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков. Вместе с главой правительства в Украину также приехал болгарский министр обороны Эмиль Ефтимов.

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