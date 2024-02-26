Премьер-министр Болгарии прибыл с визитом в Киев. Фото

Утром, 26 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков. Вместе с главой правительства в Украину также прибыл болгарский министр обороны Эмиль Ефтимов.

Программа болгарской делегации в Украине не раскрывается по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание БНТ News.

Кроме премьера в состав болгарской делегации также вошли министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел – Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.

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