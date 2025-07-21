Сразу 137 новых санкций: Великобритания ударила в сердце энергетического сектора России

В понедельник, 21 июля, стало известно о том, что Великобритания ударила в сердце энергетического сектора страны-террориста России. Лондон ввел сразу 137 новых санкций.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он поблагодарил Великобританию и отметил, что санкции должны бить прицельно, системно и неотвратимо.

"Вместе с партнерами работаем, чтобы ресурсы агрессора уменьшались ежедневно. Благодарны Великобритании за новый удар по источникам доходов Путина. Сразу 137 новых санкций бьют в сердце российского энергосектора, перекрывая Кремлю доступ к нефтяным деньгам, которыми он финансирует войну против Украины", – говорится в сообщении.

В частности, под санкции попали:

– 135 танкеров так называемого теневого флота, которые только в этом году незаконно перевезли российской нефти на $24 млрд. Большое количество из них – по запросу нашей санкционной группы.

– INTERSHIPPING SERVICES LLC – компания, регистрирующая эти суда под флагом Габона, позволяя Кремлю зарабатывать до $10 млрд в год.

– LITASCO MIDDLE EAST DMCC – подразделение, связанное с российским нефтяным гигантом "Лукойл", который до сих пор помогает транспортировать большие объемы российской нефти.

Кроме этого, добавил Андрей Ермак, Великобритания и ЕС снизили предельную цену на российскую нефть. А это еще один шаг к истощению военного бюджета Путина.

"Мы поддерживаем этот системный подход. Ежедневное давление на российскую экономику - это не только путь к миру для Украины, но и к безопасности для Европы и мира. Слава Украине!" – резюмировал новость Ермак.

Потолок цен на нефть для России изменили

Ключевым положением 18-го пакета санкций ЕС против РФ – является снижение ценового потолка для российской нефти, однако не с 60 до 45 долл. за баррель, как планировалось ранее. Лимит стал динамическим, а не фиксированным на конкретной сумме – он будет меняться вместе с ситуацией на рынке:

– Ограничение цен установлено на уровне "минус 15%" к средней рыночной цене сырой нефти за предыдущие три месяца.

– Начальная цена – 47 долл. за баррель.

– Пересмотр цены будет происходить каждые шесть месяцев.

Потолок цен на российскую сырую нефть, продаваемую морским путем, был введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Главная цель – сократить доходы Кремля от продажи нефти, при этом сохраняя стабильность мировых поставок и предотвращая глобальный дефицит энергоресурсов.

С декабря 2022 года ценовой лимит был установлен на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года ограничение также распространилось на нефтепродукты: 100 долл. за баррель для дизтоплива; 45 долл. – для мазута.

Если Россия пытается продать топливо дороже установленного лимита, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещено обслуживать такие поставки. Именно поэтому РФ и ее сообщники всячески пытаются скрыть происхождение сырья.

Напомним, что 21 июля Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против известного иранского нефтяного трейдера Хоссейна Шамхани и нескольких его компаний. Он активно помогал РФ зарабатывать на нефти в обход санкций. Эти меры стали частью 18-го пакета ограничений ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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