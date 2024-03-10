Сравнила с Орбаном: президент Словакии раскритиковала Фицо за контакты с Россией

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала главу правительства Роберта Фицо за его контакты с со страной-террористом Россией. Также глава государства отметила, что премьер-министр пытается ослабить верховенство права.

Кроме того, Чапутова сравнила Фицо с еще одним "другом" России –венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

По ее словам, словацкий премьер испытывает пределы демократии своей судебной реформой и нападками на Конституционный суд. При этом Чапутова отметила, что Фицо черпает вдохновение у своего венгерского коллеги Орбана.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией. Кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", – сказала Чапутова.

Стоит отметить, что критика Чапутовой в адрес Фицо связана с изменениями в Уголовный кодекс и ликвидацией специальной прокуратуры, которая занимается расследованием тяжких преступлений и коррупции. Президенту даже пришлось обратиться в Конституционный суд, чтобы приостановить действие некоторых изменений в законодательстве.

В свою очередь Фицо заявил, что следующий президент Словакии должен уволить одного из судей Конституционного суда за то, что он несет ответственность за утечку информации в СМИ. В ответ на это Чапутова назвала такое запугивание "совершенно неприемлемым и безответственным".

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину в очередной раз повторил кремлевские нарративы. Он заявил, что война России против Украины в 2014 году началась с "разгула украинских неонацистов".

Ранее сообщалось, что быший президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своей резиденции во Флориде. Во время встречи Трамп назвал Орбана "боссом" и "фантастическим лидером", при этом иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных склонностей.

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