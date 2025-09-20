'Справедливо говорить': Зеленский предложил Польше и Румынии сбивать российские дроны над Украиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша и Румыния могут присоединиться к противовоздушной обороне западных регионов Украины для защиты от атак дронов. По его мнению, это позволит совместно реагировать на угрозы, касающиеся не только Украины, но и соседних стран.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 19 сентября. Он уточнил, что Украина уже ведет соответствующие консультации с партнерами для координации таких действий.

Зеленский отметил, что речь идет о совместных решениях в сфере ПВО, где украинская система может защищать не только свою территорию, но и часть польской, и наоборот. По его словам, Польша могла бы сбивать дроны, которые летят не только в ее сторону, но и в направлении Украины.

Президент добавил, что такая помощь может охватывать западную часть Украины, где есть технические возможности для совместной обороны. Он также предположил, что к подобной инициативе может присоединиться Румыния, поскольку на поддержку других стран Киев пока не рассчитывает.

Также президент заявил, что украинские военные постепенно продвигаются на фронте, несмотря на сложную общую ситуацию. В частности, Силы обороны имеют успехи вблизи Доброполья и в районе Купянска.

Ранее OBOZ.UA сообщал: президент объявил о введении нового рода войск – штурмовых, соответствующее решение уже утверждено. Он отметил, что такие подразделения продемонстрировали свою результативность в боях. Сейчас продолжаются подготовительные мероприятия для официального запуска, который планируется осуществить в течение недели-десяти дней.

