"Хотим вернуть тысячу человек": Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над очередным обменом пленными с Россией и стремится вернуть домой около 1000 человек. По его словам, переговоры продолжаются, однако со стороны РФ нет реального прогресса в более широких переговорах.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами. Он уточнил, что над обменом работают секретарь СНБО Рустем Умеров и помощник Путина Владимир Мединский.

"Мы хотим вернуть тысячу человек, и сейчас формируются соответствующие списки", — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что реальных подвижек в переговорах о завершении войны пока нет.

Президент также отметил, что Россия намеренно затягивает переговоры, откладывая даже согласованные технические шаги. По его словам, Москва заинтересована в пустых встречах, которые не приносят конкретных результатов, но выгодны агрессору с точки зрения затягивания времени.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен не процесс ради процесса, а конкретный результат: возвращение пленных и движение к окончанию войны. Однако российская сторона, по его словам, каждый раз придумывает новые поводы, чтобы избежать реальных решений.

Во время этой же встречи президент анонсировал создание отдельного рода войск — штурмовых, решение об этом уже принято. По его словам, штурмовые батальоны и полки уже доказали свою эффективность на поле боя. Сейчас ведётся подготовка к официальному запуску структуры, который ожидается в течение 7–10 дней.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, однако ожидает от Запада более решительных шагов. В частности, он призвал усилить санкции против России и стран, покупающих у неё энергоресурсы.

