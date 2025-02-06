Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" по Украине в Мюнхене

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Такое заявление Келлог сделал в эфире программы Newsmax. В частности, он опроверг информацию СМИ о том, что он якобы должен представить мирный план в Мюнхене 14-16 февраля.

"Да, на следующей неделе мы едем на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Есть отчет из другой телекомпании, что мы представим мирный план на следующей неделе. Нет, это не так. Я вообще не общался с этой сетью новостей (Bloomberg. – Ред.)", – сказал он.

По словам Келлога, представлять мирный план уполномочен непосредственно президент Соединенных Штатов:

"Человек, который представит мирный план – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем вовлечены, поможем ему с этим. Это не произойдет на следующей неделе", – сказал спецпредставитель Трампа.

Келлог добавил, что его команде предстоит провести "большие дискуссии" с высокопоставленными лидерами Европы и "донести то, что мы выяснили, до президента США, а затем двигаться дальше".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Кит Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности как специальный посланник президента по делам РФ и Украины. Он также заявил, что планирует рассказать о "цели" Трампа положить конец войне в Украине и встретиться с "союзниками Америки".

Bloomberg, ссылаясь на нескольких неназванных должностных лиц, сообщил, что Келлог в Мюнхене обнародует долгожданный мирный план. Пункты этого плана, по данным издания, будут включать замораживание фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы РФ не смогла напасть снова.

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