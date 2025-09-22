'Создает высокий риск прямого противостояния с НАТО': Британия в ООН обвинила Россию в эскалации

Россия усилила удары по Украине и прибегла к "безрассудному" вторжению в воздушное пространство стран НАТО, чем создает высокий риск прямого противостояния с Североатлантическим альянсом. В Великобритании заявили, что готовы противостоять российским самолетам в воздушном пространстве НАТО.

Об этом сказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 22 сентября. Ее цитирует Gurdian.

Британия в ООН обвинила Россию в эскалации

Глава британской дипломатии отметила, что Россия продолжает "нарушать свои самые базовые обязательства по Уставу ООН". Купер подчеркнула, что империалистическая воинственность России является угрозой международному миру и безопасности.

"Российская Федерация существенно усилила свои атаки – удары по Кабинету министров Украины, по зданию Британского совета, а также неоднократно по жилым домам и квартирам, где дети спят в своих кроватях", – отметила глава МИД Великобритании.

Купер напомнила, что только за последние две недели воздушное пространство Польши и Румынии нарушили более 20 российских беспилотников. Кроме того, три российских истребителя с выключенными транспондерами находились над Эстонией в течение 12 минут.

"Эти действия являются опасными и безрассудными. В худшем случае, они являются преднамеренной попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Они рискуют привести к просчетам и открывают двери для прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией", – заявила Иветт Купер.

Россия не должна питать иллюзий относительно своей безнаказанности

Глава британской дипломатии подчеркнула, что НАТО сосредоточено на решительной защите мира и безопасности в Европе, и Россия не должна питать иллюзий, что союзники не применят необходимые меры для собственной защиты.

Купер также приветствовала начало операции НАТО "Восточный страж" 12 сентября, направленной на обеспечение безопасности восточной границы Альянса.

"И я горжусь тем, что в ней участвуют самолеты Великобритании", – добавила она.

Представительница Британии выразила солидарность со всеми союзниками по НАТО. Она также обратилась к главе Кремля Владимиру Путину.

"Президенту РФ Путину я скажу: ваши безрассудные действия создают риск прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией", – подчеркнула Купер.

Она добавила, что Великобритания "пристально" следит за ситуацией и готова "принять все необходимые меры" для защиты неба НАТО.

"И мы обязуемся усиливать давление на Россию, пока она не прекратит свою незаконную войну против Украины, свои безрассудные действия и не начнет уважать суверенитет других государств", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 сентября в Нью-Йорке проходит внеочередное заседание Совета безопасности ООН с участием министров иностранных дел, созванное из-за дерзкого нарушения воздушной границы Эстонии российскими истребителями. Экстренное заседание Совбеза ООН было первым за 34 года, которое Эстония созвала в таком формате.

Созыв Эстонией экстренного заседания Совета безопасности ООН демонстрирует беспрецедентный масштаб угрозы со стороны России. Киев поддерживает Таллинн в призывах к решительному и единому ответу на провокации Москвы, заявлял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

