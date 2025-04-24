'Создает свою информационную среду': Чалый объяснил, как Трамп управляет процессами провоцируя турбулентность

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перенес привычную для себя бизнес-модель управления процессами в политику, причем на самом высоком уровне. Создать больше провокативных ситуаций, сделать много неоднозначных заявлений – именно в этом смысл такой модели. Трамп отстраивает модель, благодаря которой имел успех в бизнесе.

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Так считает бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA в рамках проекта "Орестократия".

"Лидер США создает невероятную турбулентность в мире: то отдайте Гренландию, то пролив в Латинской Америке, присоедините Канаду, то переведем внимание из Украины на Иран. Когда вы создаете свою информационную среду, в том числе и конфликтную, вы управляете процессом. Это управление рисками, управление процессом. Он так поступал в бизнесе. То есть первая причина – перенесение правил его личного успеха на государственную политику в целом", – отметил дипломат.

Причем Трамп "не достиг вершин в бизнесе" и, по мнению Чалого, все еще "хочет стать самым богатым человеком мира и быть на равных с самыми богатыми людьми планеты".

Более того, американский лидер считает себя избранным не только (и не главное) избирателями, но еще и сверхъестественными силами.

"На него совершено покушение, и шансов выжить почти не было. А он выжил. Пуля прошла у виска, такого не подделаешь. Дональд Трамп реально поверил в то, что он, скажем так, избранный. И он идет по этому пути, сформированному в его голове. И все соратники следуют за ним", – отметил эксперт.

Постоянное воспроизведение "информационной турбулентности" было стратегией бывшего советника Трампа, политтехнолога Стива Беннона.

"Он еще на первых выборах Трампа заложил такую стратегию: первые 100 дней президент должен присутствовать 40 раз в эфирах, то есть 40 раз прозвучать на всю страну. Беннон отошел от команды, но сам подход и стратегия работы остались", – говорит Чалый и добавляет, что цель Трампа – чтобы "ему аплодировали каждый день, чтобы все аплодировали".

Заявления Дональда Трампа по поводу Путина и Украины часто вызывают неоднозначные реакции, но их можно неправильно интерпретировать без учета контекста. Важно сохранять холодный ум и не поддаваться эмоциям, отстаивая национальные интересы, в частности во время сложных международных переговоров, отметил Валерий Чалый.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп назвал "очень вредным" заявление Зеленского о непризнании Крыма российским. По словам Трампа, Украина потеряла Крым "много лет назад" и теперь он "даже не является предметом обсуждения".

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