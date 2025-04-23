'Дословный перевод не всегда соответствует реалиям': Чалый объяснил, как нужно воспринимать слова Трампа о Путине

Заявления Дональда Трампа по отношению к Путину и Украине часто вызывают неоднозначные реакции, но их можно неправильно интерпретировать без учета контекста. Важно сохранять холодный разум и не поддаваться эмоциям, отстаивая национальные интересы, в частности во время сложных международных переговоров.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый. Он подчеркнул, что Украине нужно сохранять трезвый подход на международной арене и избегать влияния внешнего давления, одновременно четко защищая свой суверенитет.

"Не защищая Трампа, скажу важную вещь: дословный перевод – не всегда соответствует реалиям. Трампа надо знать, он говорит мимикой, говорит контекстами", – отметил Чалый, объясняя, что заявления Трампа могут быть неправильно восприняты без учета контекста.

Политик также упомянул случай, когда в медиа появилось обвинение в адрес президента Зеленского относительно того, что он вроде бы начал войну.

"Но я в оригинале этого не услышал. Там была фраза первый виноватый в этом всем... Кто? Путин. Второй виноват – это Байден. И дальше он называет президента Украины Зеленского, но не в таком контексте, как это было интерпретировано", – объяснил посол.

Он также предостерег, что не стоит излишне обращать внимание на слова Трампа, поскольку они могут изменяться со временем.

"Не стоит ловить каждое слово Трампа: сегодня он сказал одно, завтра другое", – добавил государственный деятель.

Важным моментом является то, что в Украине сейчас существует угроза антиамериканизма, который может повлиять на будущие отношения с США.

"90% людей сейчас в Украине переключили внимание с наших проблем на Трампа. Дальше мы скатимся в антиамериканизм, это очень опасный сценарий", – подчеркнул руководитель Украинского медиа-центра.

Что касается "ресурсного соглашения", которое обсуждается в контексте помощи Украине, отмечено, что это может быть угрожающей ситуацией для государства. Важно, чтобы во время переговоров сохранялась четкая национальная позиция и речь не шла о превращении помощи в долги.

"Это же, не дипломатично говоря, на голову не налезает. Но это их логика, ее надо услышать. Да, она угрожающая для нас, – перевести в долги ту помощь, которую выделили Джозеф Байден и Конгресс принимал. Мы не имеем с точки зрения справедливости или каких-либо международных правил принимать это как долги. делать. Но нашим переговорщикам нужно эмоции унять, иметь голову холодной и отстаивать национальную позицию", – отметил политик.

Он также призвал украинских переговорщиков сохранять холодную голову и отстаивать национальные интересы в сложных международных переговорах.

"Главные наши негативные эмоции должны направляться на тех, кто "Искандерами" мирных людей убил в Сумах. Что касается Трампа, нужно холодную голову иметь. Холодную. Мы еще такое услышим от него, что вам этот выход из НАТО покажется просто цветочками. Не хочу даже говорить о сценариях, которые могут быть: давление на Украину при определенных сценариях может увеличиться", – подытожил Чалый.

Как сообщал OBOZ.UA , бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый считает, что американская администрация должна принять альтернативную стратегию – поддержку Украины и давление на Россию. Он отметил, что в случае ослабления международной поддержки мир может оказаться на грани перемирия, что по опыту только откладывает новый виток войны.

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