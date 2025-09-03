Союз Америки и Европы поможет увеличить давление на Россию, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Париже, что несмотря на отсутствие сигналов от Москвы о готовности завершить войну, объединение Украины с Европейским Союзом и Соединенными Штатами дает шанс усилить давление на Россию. Он выступил с этой позицией во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в среду, 3 сентября.

Видео дня

Встреча украинского и французского лидеров состоялась в Елисейском дворце. Видеозапись его брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном опубликована в Youtube Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, именно международная поддержка позволяет Украине выстоять и приближать мир. Французский президент, в свою очередь, подтвердил передачу систем противовоздушной обороны. "Такие шаги спасают жизни", – подчеркнул Зеленский, вспомнив, что только за ночь украинская ПВО сбила 20 баллистических ракет.

Гарантии и ожидания

Отдельно глава государства подчеркнул, что решение союзников имеют критическое значение. Он добавил, что 4 сентября состоится встреча так называемой "коалиции желающих", в которой примут участие 35 государств из Европы и мира.

"Украина ожидает конкретных договоренностей по гарантиям безопасности. Результатом этой коалиции обязательно станут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно. Я не просто в это верю – мы все над этим работаем", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что цель ближайших переговоров – достичь ощутимого прогресса. Он убежден: именно союз демократических стран поможет заставить Россию сесть за стол переговоров. А пока каждая новая система ПВО или пакет военной помощи сохраняет жизнь и укрепляет оборону.

Нордично-Балтийская восьмерка

Кроме встречи с Макроном, Владимир Зеленский принял участие в заседании глав государств и правительств Нордично-Балтийской восьмерки во время своего визита в Данию. Во время этой встречи политики в частности говорили об обороне нашего государства и гарантиях безопасности, а также о производстве оружия.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен за организацию этой важной встречи и президента Финляндии Александра Стубба, президента Литвы Гитанаса Науседи, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, премьер-министра Латвии Эвику Силини, премьер-министра Эстонии Кристена Михала и премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир за участие в ней.

Что предшествовало

С начала полномасштабного вторжения России в Украину формат Nordic-Baltic стал активной площадкой для обсуждения и координации поддержки Украины. Страны-участницы оказывают значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Например, они совместно работают над поставками вооружения, включая артиллерийские снаряды и средства ПВО, а также инвестируют в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию. Там глава государства сначала провел двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!