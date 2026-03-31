'Современная война невозможна без дронов': Зеленский сказал, что общего в войнах в Украине и на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта выступил на заседании министров иностранных дел Евросоюза и заявил о схожести войны РФ против Украины с конфликтами на Ближнем Востоке. Он отметил ключевую роль дронов в современных боевых действиях и призвал не допустить усиления России по итогам войны.

Обращение прозвучало во время официального заседания глав МИД ЕС. Зеленский подробно очертил позицию Украины относительно войны и ее влияния на безопасность Европы и мира, в частности подчеркнул технологическое измерение конфликта.

В своем выступлении он прямо заявил:"Современная война невозможна без дронов, и большинство ударов на фронте в Украине выполняется различными типами дронов".

Технологии и война

Зеленский обратил внимание на то, что характер боевых действий в Украине имеет много общего с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, использование дронов и ракет стало определяющим фактором в разных регионах.

"Иранские дроны и ракеты бьют по соседним странам так же, как российские дроны и баллистика бьют по Украине", – сказал он. И добавил, что большинство ударов на фронте сейчас выполняются именно различными типами беспилотников.

Президент также отметил, что ситуация в Ормузском проливе напоминает события в Черном море в 2022 году, когда Россия блокировала украинские перевозки. Это, по его словам, показывает, насколько конфликты в разных частях мира могут влиять друг на друга.

И, кажется, здесь он делает более широкий акцент – не только о войне как таковой, а о глобальной безопасности. Хотя формально речь шла об Украине, но контекст явно шире.

Россия и влияние

Президент подчеркнул, что Россия не должна получить никаких выгод от этой войны. Это касается как территорий, так и технологий или политического влияния.

"Россия не должна выиграть эту войну – никоим образом. Она не должна получить никакого вознаграждения от этой войны", – подчеркнул он. И отдельно добавил, что нельзя допустить ее опережения в новых военных технологиях.

По словам Зеленского, будущее Европы напрямую зависит от результата этой войны. И здесь он выразил достаточно четкую позицию: любые попытки сотрудничества с Россией сейчас являются ошибкой.

"Когда некоторые все еще пытаются торговать с Россией... мы считаем это недальновидным и угрозой повторения прошлых ошибок", – сказал президент.

Он также отметил, что Россия заинтересована в затягивании конфликтов на Ближнем Востоке, поскольку это ослабляет внимание к войне против Украины. И, возможно, даже создает для нее дополнительные возможности.

Переговоры и давление

Отдельно Зеленский остановился на теме мирных переговоров. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное для дипломатического завершения войны.

"Мы делаем все, чтобы завершить эту войну дипломатическим путем. Конечно. Это необходимо", – заявил он.

В то же время президент признал, что Россия не демонстрирует готовности к реальным договоренностям. По его словам, ключевую роль в этом процессе должно играть международное давление.

"В значительной степени все зависит от давления. И я надеюсь, что Соединенные Штаты будут оставаться решительными и помогут привлечь Россию к трехсторонней встрече и давить на нее, чтобы она пошла на мир.", – сказал он и выразил надежду на активную роль США в этом процессе.

Речь идет, в частности, о возможной трехсторонней встрече, которая могла бы приблизить завершение войны. Но, как он дал понять, без жесткой позиции партнеров это вряд ли произойдет.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз столкнулся с препятствиями в согласовании кредита для Украины объемом в 90 млрд евро, который должен на 70% покрыть ее финансовые потребности в 2026-2027 годах. Так же под вопросом остается принятие 20-го санкционного пакета против РФ. Кая Каллас не уточнила характер "препятствий", но, очевидно, речь идет о позиции Венгрии, которая заблокировала кредит.

