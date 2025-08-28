DEI (английское сокращение от "разнообразие, равенство, вовлечённость") выродилось в стебанутой Европе в так называемую "позитивную дискриминацию" дикарства, то есть в поощрение вседозволенности.

Видео дня

И на что-то сесть, и что-то съесть - вот каков истинный лозунг современной Европы, которая хочет одновременно и "социальные стандарты" свои безграничные лелеять, и Украину, которая её защищает, сохранить, чтобы защищала и дальше, а потому выделяет ей помощь от 0,1 до 0,5 процента ВВП.

"Расследование" по уничтожению "Северных потоков" вместо честного признания того, что такое уничтожение стоит награды, а не наказания, ведь сумасшедшие проколы немецкой ведьмы нужно же когда-то исправлять, - очередной пример такого же ханжеского лицемерия.

Именно такая хитровыхитренность и может привести к проигрышу европейских демократов новым фашистам, которые уже поднимают головы не только во Франции, но и, например, в Германии, и в сравнении с которыми сегодняшние Орбаны, Фицо и Навроцкие покажутся милыми детками.

Именно демократия в самом тупом из всех возможных её вариантов и даст побеждать всяческим "разнообразным" и "вовлечённым" национал[-социал]истам-популистам, как 92 года назад в ещё домеркелевской Германии.

Именно так проиграла в Соединённых Штатах такая же ханжески-демократическая партия со всеми своими такими же ханжескими юсаидами (коррупцией тех, что надо, против коррупции тех, что не надо) - и счастье человечества в том, что проиграла она всего лишь Трампу, а не какой-нибудь Альтернативе для Америки или какому-то Американскому национальному фронту…