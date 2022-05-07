Совет безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" в первом с начала вторжения РФ в Украину заявлении

Совет Безопасности ООН опубликовал первое с начала войны в Украине заявление, в котором выразил "глубокую обеспокоенность" относительно ситуации. Слова "война" в сообщении нет.

Он опубликован в Twitter председательствующей в Совбезе Франции. В то же время, в коротком заявлении отмечается, что в Совете поддерживают усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по мирному урегулированию.

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине. Он напоминает, что все государства обязались решать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН по мирному решению проблемы", – говорится в твите.

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В то же время генсек ООН Антониу Гутерреш после состоявшегося 27-28 апреля визита в Киев обратился к украинцам и пообещал не сдаваться и увеличить усилия по помощи Украине. Он заверил, что Организация Объединенных Наций удвоит усилия по спасению жизни людей, находящихся в опасности из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в телефонной беседе с Гутеррешем поблагодарил последнего за содействие в успешном проведении первого этапа эвакуации мирного населения из металлургического комбината "Азовсталь".