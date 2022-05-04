Зеленский провел переговоры с генсеком ООН: главной темой стала 'Азовсталь'

Глава государства Владимир Зеленский в телефонной беседе с генеральным секретарем Организации Объединенных наций Антониу Гутеррешем поблагодарил последнего за содействие в успешном проведении первого этапа эвакуации мирного населения с металлургического комбината "Азовсталь". С 1 мая из укрытий мариупольского завода удалось вывести 121 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Зеленский отметил способность международных организаций влиять на прогресс в самых сложных гуманитарных бедствиях.

"О роли ООН и Красного Креста в процессе спасения наших людей сегодня узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", – подчеркнул гарант.

Лидер нации также призвал Гутерреша не останавливаться на достигнутом, ведь в подвалах блокадного Мариуполя остаются еще тысячи людей. Сейчас в приоритете стоит эвакуация всех раненых с "Азовстали".

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Российская Федерация вероломно и демонстративно бомбила Киев в момент, когда там с визитом находился Антониу Гутерреш. Этот факт ужаснул и шокировал лидера ООН;

– Гутерреш также обратился к украинской нации с обещанием, что его организация предпримет все силы, чтобы остановить агрессора и поможет восстановить страну, разрушенную ракетными ударами.