Уже почти понятно, что именно предложит Франция Китаю предложить (от имени россии) Украине летом, то есть после окончания украинского контрнаступления.

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Это как раз то, ради чего Макрон устраивает постоянные долгоиграющие переговоры министров иностранных дел КНР и Франции, дабы им было что предложить в июне или несколько позже для окончания войны. Затем Китай это согласует с мордором, ну а Франция — с Украиной, что будет, конечно, гораздо сложнее. То есть Франция в качестве посредника как бы заменит Турцию, а Китай как бы сыграет за рф, имея в виду впоследствии сообщить ей то, от чего она не сможет отказаться.

Ясно, что параллельно и Франция, и Украина будут сверять свои действия с Главной страной мира: как бы французы ни выделывались, без глобального согласия США ничего у всех остальных не получится.

Данный новый план будет, безусловно, основываться на не очень хорошо забытом старом:

возврат к границам на 23.02.2023;

долгие переговоры о будущем остальных оккупированных территорий;

двусторонние договора Украины о гарантиях её безопасности с теми, кто такие гарантии ей даст, вместо принятия её в НАТО;

дешёвые российские энергоносители Украине вместо репараций;

наказание непосредственных исполнителей военных преступлений с вынесением за скобки руководства мордора;

снятие санкций с рф, а также с её юридических и физических лиц, под них попавших.

Но будет и ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ: вместо границ на 24.02.2023 появится ориентация на линию фронта, сложившуюся по результатам украинского контрнаступления. Всё остальное будет примерно таким же, как уже давно всевозможными миротворцами вынашивалось.

Таким образом, основа мирных предложений будет складываться на базе военной ситуации на момент выдвижения таких предложений, причём она в той или иной степени наверняка повлияет на практически все пункты, а не только на территориальные.

Соглашаться или нет, решать будет Украина (наверняка прислушиваясь к пожеланиям Соединённых Штатов), но предлагать нам, судя по всему, будут примерно вышеописанное.

Лично я, понятно, от такого потенциального плана не очень в большом восторге, как и, видимо, сложившееся большинство моих читателей. Прошу только не путать меня с Макроном и Си, то есть оценивать статью-изложение, а не сам план, отрицательная оценка которого мне, безусловно, заранее известна.

То есть призываю ставить лайки и буду расценивать их как негативное отношение к такому плану, а дизлайки — как его поддержку.

Верим в ВСУ, верим в украинскую дипломатию и — слава Украине!