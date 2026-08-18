Состояние энергетики и новые вызовы для Украины: Зеленский подвел итоги доклада Шмыгаля. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сообщил о результатах доклада первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии энергетики и первоочередных задачах. Шмыгаль проинформировал главу государства о ситуации в энергосистеме и ежедневной работе специалистов после российских ударов.

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Зеленский отметил, что украинские энергетики продолжают восстанавливать подачу электроэнергии для семей после обстрелов. По его словам, особенно сложными остаются проблемы в городах и селах прифронтовых и приграничных с Россией областей.

В ходе доклада были определены задачи для дальнейшей работы с партнерами Украины. Речь идет о политических, финансовых и технических договоренностях, которые необходимы в августе, а также в сентябре перед началом отопительного сезона.

"Рассчитываем на поддержку конкретных государств. Пока что из соображений безопасности детали не разглашаем", – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина располагает необходимыми запасами оборудования для работы энергетической системы.

Атомная отрасль

Отдельно Денис Шмыгаль доложил о стратегических перспективах развития украинской атомной отрасли и приоритетах соответствующей работы в Европе.

В ходе встречи также обсудили ключевые социальные проекты, подготовленные к запуску в системе Министерства энергетики осенью.

Зеленский поблагодарил всех специалистов отрасли за работу по ликвидации последствий российских ударов и восстановлению энергоснабжения.

В Украине уже готовятся к ограничениям в поставках электроэнергии

Ранее же Денис Шмыгаль предупредил, что в августе "Укрэнерго" может вновь начать вводить графики ограничений в энергосистеме. Причинами этого, по его словам, могут стать:

экстремальные погодные условия , из-за которых расчетное потребление электроэнергии в Украине может вырасти на 1 ГВт;

, из-за которых расчетное потребление электроэнергии в Украине может вырасти на 1 ГВт; плановые ремонты на объектах генерации.

Впрочем, уже принимаются меры для предотвращения массовых отключений. В частности:

уже скорректированы графики плановых работ на энергоблоках АЭС;

задействованы все доступные внутренние мощности (прежде всего дополнительная газовая и тепловая генерация).

Кроме того, отмечается, что власти готовятся наращивать импорт электроэнергии из Евросоюза. А также стимулировать бизнес к закупке импортной электроэнергии для собственных нужд.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в августе украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт·ч. Более того, такая же цена сохранится как минимум до середины осени — 31 октября.

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