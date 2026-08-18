Состояние энергетики и новые вызовы для Украины: Зеленский подвел итоги доклада Шмыгаля. Фото
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Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сообщил о результатах доклада первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии энергетики и первоочередных задачах. Шмыгаль проинформировал главу государства о ситуации в энергосистеме и ежедневной работе специалистов после российских ударов.
Зеленский отметил, что украинские энергетики продолжают восстанавливать подачу электроэнергии для семей после обстрелов. По его словам, особенно сложными остаются проблемы в городах и селах прифронтовых и приграничных с Россией областей.
В ходе доклада были определены задачи для дальнейшей работы с партнерами Украины. Речь идет о политических, финансовых и технических договоренностях, которые необходимы в августе, а также в сентябре перед началом отопительного сезона.
"Рассчитываем на поддержку конкретных государств. Пока что из соображений безопасности детали не разглашаем", – заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что Украина располагает необходимыми запасами оборудования для работы энергетической системы.
Атомная отрасль
Отдельно Денис Шмыгаль доложил о стратегических перспективах развития украинской атомной отрасли и приоритетах соответствующей работы в Европе.
В ходе встречи также обсудили ключевые социальные проекты, подготовленные к запуску в системе Министерства энергетики осенью.
Зеленский поблагодарил всех специалистов отрасли за работу по ликвидации последствий российских ударов и восстановлению энергоснабжения.
В Украине уже готовятся к ограничениям в поставках электроэнергии
Ранее же Денис Шмыгаль предупредил, что в августе "Укрэнерго" может вновь начать вводить графики ограничений в энергосистеме. Причинами этого, по его словам, могут стать:
- экстремальные погодные условия, из-за которых расчетное потребление электроэнергии в Украине может вырасти на 1 ГВт;
- плановые ремонты на объектах генерации.
Впрочем, уже принимаются меры для предотвращения массовых отключений. В частности:
- уже скорректированы графики плановых работ на энергоблоках АЭС;
- задействованы все доступные внутренние мощности (прежде всего дополнительная газовая и тепловая генерация).
Кроме того, отмечается, что власти готовятся наращивать импорт электроэнергии из Евросоюза. А также стимулировать бизнес к закупке импортной электроэнергии для собственных нужд.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом в августе украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт·ч. Более того, такая же цена сохранится как минимум до середины осени — 31 октября.
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