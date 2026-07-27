Какой тариф на свет установят с 1 августа 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В августе украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, такой же цена будет оставаться по крайней мере, до середины осени – 31 октября.

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Об этом ранее сообщила экс-премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: таким образом, до этого срока повышения расценок происходить не будет.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – говорится в сообщении.

При этом глава правительства подчеркнула: для домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла, будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Как снизить счета за свет

В то же время, украинцы могут сэкономить существенные суммы, придерживаясь определенных правил использования электроприборов. Прежде всего, следует выключать из розетки приборы, которые не в данный момент не используются.

"Если у вас установлен двухзонный счетчик, программируйте работу бойлера преимущественно на ночной период, когда действует более дешевый тариф. Если холодильник работает уже много лет, стоит рассмотреть замену современной энергоэффективной модели класса А+, А++ или А+++ – она потребляет значительно меньше электроэнергии", – сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Кроме того, они советуют использовать кондиционеры класса A++ или A++++ – поскольку они потребляют на 30-50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C. Также, подчеркивается, стоит не забывать очищать фильтры прибора.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, многие устройства продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Дело в том, что они находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

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