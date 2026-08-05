Украинцев предупредили о возможных отключениях электричества: в какие часы риск самый высокий
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Высокие летние температуры стали для украинской энергосистемы уже традиционным испытанием. Одновременная работа мощных электроприборов может привести к вынужденным отключениям – особенно в период с 16 до 23 часов.
Об этом предупредили в Министерстве энергетики. На фоне испытаний, с которыми сталкивается сеть, более пяти лет функционируя в условиях постоянных российских атак, население призвали соблюдать правила экономного использования электроэнергии.
Что советуют украинцам
- Самое критическое время – с 16:00 до 23:00
Основной пик потребления приходится на вечерние часы, когда снижается выработка солнечных электростанций. В этот промежуток времени важно максимально ограничить использование мощной бытовой техники.
- Рациональное использование приборов
По возможности перенесите стирку, использование электродуховок и других энергоемких приборов на ночные часы или первую половину дня.
- Кондиционирование
Оптимизируйте работу кондиционеров – не устанавливайте слишком низкую температуру, чтобы снизить пиковые энергозатраты.
"Чтобы избежать отключений и помочь энергосистеме пережить этот жаркий период, просим экономно расходовать электроэнергию", – обратились энергетики к потребителям.
В Украине уже готовятся к ограничениям в поставках электроэнергии
Ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил, что в августе "Укрэнерго" может вновь начать вводить графики ограничений в энергосистеме. Причинами стали:
- экстремальные погодные условия, из-за которых расчетное потребление электроэнергии в Украине может вырасти на 1 ГВт;
- плановые ремонты на объектах генерации.
Чтобы избежать массовых отключений, уже были скорректированы графики плановых работ на энергоблоках АЭС и задействованы все доступные внутренние мощности (прежде всего дополнительная газовая и тепловая генерация). Кроме того, власти готовятся наращивать импорт электроэнергии из Евросоюза и стимулировать бизнес также закупать импортную электроэнергию для собственных нужд.
В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал о предупреждении директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко о том, что в самые жаркие дни лета, когда температура будет превышать +35 градусов, в Украине могут вводить почасовые и даже аварийные отключения электроэнергии из-за резкого роста нагрузки на поврежденную энергосистему. По прогнозам, возможны отключения продолжительностью от 2 до 4 часов. Такие отключения могут продолжаться всё лето, однако будут применяться только в отдельные пиковые дни, а не на постоянной основе.
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