Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель, которую выдвинули кандидатом в канцлеры ФРГ, заявила, что в случае победы на выборах запустит газопровод "Северный поток". В таком случае Германия снова сможет получать через него российский газ.

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Об этом сообщает N-tv. "Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию", – сказала Вайдель под аплодисменты во время своего избрания кандидатом в канцлеры.

Политик также пообещала "снести все ветряные турбины", вернуть в сеть действующие атомные электростанции и призвала продолжить работу угольных электростанций.

По словам Вайдель, партия "Альтернатива для Германии" нужна для того, чтобы "вновь сделать Германию сильной, богатой и безопасной". Также она выступила за полное закрытие национальных границ.

Напомним: в Германии стартовала подготовка к федеральным выборам. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца.

Тем временем правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые выдвинула своего кандидата – Алису Вайдель. Ее кандидатуру поддержали делегаты партийной конференции без традиционного подсчета голосов – голосование прошло путем вставания.

Отметим, что партию AfD активно поддерживает американский миллиардер Илон Маск. Он пообщался с Вайдель в прямом эфире в Х, призвав голосовать за "Альтернативу для Германии", и назвал политика "самой перспективной кандидаткой" в канцлеры Германии.

Также Маск распространил прямую трансляцию партийной конференции AfD на своем аккаунте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александр Вучич считает, что Германия – одна из стран, которые очень нуждаются в дешевых российских энергоресурсах.

Он заявил, что газопровод "Северный поток" будет запущен в 2025 году – это позволит странам Европейского Союза снова покупать российский газ. Причем собственником российской "трубы" выступит не российский газовый монополист "Газпром", а инвестор из США.

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