Маск снова публично поддержал ультраправую 'Альтернативу для Германии': в чем опасность

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск уже в который раз публично поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). В этот раз он распространил прямую трансляцию партийной конференции AfD на своем аккаунте.

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Отметим, что аудитория Маска в Х составляет 212 миллионов подписчиков. На момент написания этой новости у оригинальной трансляции было 6,7 млн просмотров, а у репоста миллиардера – 22,5 млн.

А несколько дней назад Маск более часа общался с лидером AfD Алисой Вайдель в прямом эфире на X. Он представил политику как самую "перспективную кандидатку" в канцлеры Германии и утверждал, что она лидирует в опросах (эта информация не соответствует действительности).

Во время этого разговора с Вайдель Маск рекомендовал голосовать за AfD.

Данные опросов уже свидетельствуют о том, что поддержка Маском этой ультраправой партии оказала положительное влияние на ее позиции перед досрочными выборами 23 февраля. AfD демонстрирует рост рейтингов.

Администрация Бундестага тем временем инициировала расследование относительно того, могла ли приверженность Илона Маска к немецкой AfD быть незаконным партийным пожертвованием. "Сейчас проводится выяснение фактов по этому делу", – сказал спикер Бундестага, передает Die Welt.

Согласно реформированному в начале 2024 года Закону о партиях, предвыборная реклама от третьих лиц считается пожертвованием партии. Кроме того, запрещены партийные пожертвования из стран, не входящих в ЕС – Маск и его Platform X базируются в США.

Напомним: в Германии началась подготовка к федеральным выборам, которые обещают быть чрезвычайно напряженными. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца, тогда как правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" впервые выдвинула своего кандидата – Алису Вайдель.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на нападки со стороны американского миллиардера Илона Маска.

Политик отметил, что больше оскорбительных слов Маска его беспокоит то, что изобретатель поддерживает политическую партию "Альтернатива для Германии". Эта политсила проповедует сближение со страной-агрессором Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения.

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