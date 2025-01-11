Шольца официально выдвинули кандидатом в канцлеры: будет конкурировать с фавориткой Маска

В Германии началась подготовка к федеральным выборам, обещающим быть чрезвычайно напряженными. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца, тогда как правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые выдвинула своего кандидата – Алису Вайдель.

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Об этом сообщает Welt и Spiegel. Алиса Вайдель, сопредседатель AfD, стала первой представительницей этой партии, выдвинутой на пост канцлера. Ее кандидатуру поддержали делегаты партийной конференции без традиционного подсчета голосов – голосование прошло путем вставания.

"Она – будущий канцлер", – сказал сопредседатель AfD Тино Чрупалла.

Алиса Вайдель – ключевая фигура AfD, которая оказала значительное влияние благодаря своему экономическому опыту. Она имеет докторскую степень по экономике, что подчеркивает ее профессионализм в вопросах финансовой политики. Как одна из немногих женщин в руководстве партии, преимущественно состоящей из мужчин, Вайдель олицетворяет новое лицо AfD в борьбе за электорат.

Социал-демократическая партия Германии сделала ставку на действующего канцлера Олафа Шольца, возглавлявшего страну последние годы. Его кандидатура была поддержана большинством делегатов партии.

Стоит отметить, что накануне во время разговора на платформе X (Twitter) владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск и лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель критиковали "левство" в немецком образовании и бюрократию.

После этого сразу 60 научных и исследовательских учреждений Германии и Австрии объявили, что идут из соцсети X. В свою очередь правительство Германии выразило опасение, что сеть, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, "искажает политический дискурс".

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