'Согласны, что Путин проявляет пренебрежение к вам, атакуя Украину?' Трампа разозлил вопрос журналиста WP. Видео

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за резкой реакции на вопрос журналиста Washington Post о кремлевском диктаторе Владимире Путине и войне в Украине. Представитель СМИ спросил Трампа, соглашается ли он с тем, что Путин проявляет пренебрежение к нему, атакуя Украину.

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Этот вопрос очень разозлил американского лидера. Соответствующую трансляцию вел американский телеканал Fox News.

Журналист задал Трампу вопрос: "Согласны, что Путин проявляет пренебрежение к вам, атакуя Украину?"

Такая формулировка, похоже, затронула политика, и он отреагировал достаточно эмоционально.

"Путин унижает? Вы откуда?" – переспросил он.

Узнав, что журналист представляет Washington Post, Трамп заявил, что этот медиа ресурс "серьезно подорвал к себе доверие". После этого он не стал отвечать на этот вопрос и перешел к другим темам.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что верит своему российскому коллеге, кремлевскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, с Россией проще иметь дело, чем с Украиной, по мировому урегулированию. Он намекнул, что Штаты могут "умыть руки" от посредничества в переговорах между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что "за последние несколько дней" был достигнут "значительный прогресс" в отношениях с Россией и Украиной. Он также отметил, что Украина "хочет соглашения", а российская военная угроза – это "полная мистификация".

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