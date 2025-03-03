Соглашение с Украиной о полезных ископаемых пока не обсуждается, – министр финансов США

В США пока не обсуждается соглашение с Украиной о полезных ископаемых. В Вашингтоне ее рассматривали как экономическое сотрудничество.

Видео дня

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье в программе CBS News Face the Nation. Его цитирует "Голос Америки".

Бессент обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы хочет, чтобы война продолжалась.

По словам министра финансов США, предпосылкой для экономического сотрудничества является договоренность о мире. А заключенное соглашение "будет под сомнением", если будут продолжаться боевые действия.

Бессент повторил мантру команды Трампа о том, что президент США хочет мира, а Зеленский якобы хочет, чтобы боевые действия продолжались.

"Это не соглашение о полезных ископаемых. Это общее экономическое соглашение. Поэтому, неправильно называть его соглашением о полезных ископаемых и, думаю, мы должны увидеть, хочет ли президент Зеленский идти дальше. Зачем иметь экономическое соглашение, которое будет под сомнением, если Зеленский хочет, чтобы боевые действия продолжались. Президент Трамп хочет миру."

При этом американский министр не принимает во внимание то, что украинская сторона неоднократно заявляла о стремлении к продолжительному и справедливому миру. Украина стремится к миру, подкрепленному гарантиями безопасности, а не о временном прекращении огня, которое пойдет только на пользу врагу – стране-агрессору России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в аэропорту Лондона после саммита европейских лидеров сказал, что соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию министрами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему прекращение огня невозможно без гарантий безопасности. Он напомнил, как после предварительных договоренностей с РФ о перемирии кафиры посылали на фронт снайперов для "живой тренировки" на воинах ВСУ и гражданских. И тогда линия столкновения была в десятки раз меньше, кроме того, сейчас враг применяет более широкий арсенал, поэтому соглашение о прекращении огня действительно будет ловушкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!