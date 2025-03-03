'Увидим, что произойдет в следующие 48 часов': Уолтц заявил, что выступление Трампа в Конгрессе должно было касаться подписания соглашения по ископаемым

Речь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, 4 марта, должна была касаться соглашения с Украиной о полезных ископаемых, которое не было подписано. Теперь ему придется менять свой план.

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Соответствующее заявление сделал советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает CNN. По его словам, нам придется "посмотреть, что произойдет в следующие 48 часов".

"Мы планировали выступить, объявить об этом соглашении о добыче полезных ископаемых, что оно было подписано в пятницу и станет очень положительным шагом вперед для всех сторон", – сказал Волтц.

Он добавил, что это было бы важно для американских налогоплательщиков, которые "отдали столько своих тяжело заработанных денег, чтобы Украина могла защитить себя".

"Таким был план. Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов", – резюмировал советник Трампа.

Напомним: Дональд Трамп вечером 4 марта выступит с первым обращением к Конгрессу. Он анонсировал "великую ночь" и заявил, что является единственным американским президентом, "который не отдал земли Украины путинской России".

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Штатах пока не обсуждается соглашение с Украиной о полезных ископаемых. В Вашингтоне его рассматривали как экономическое сотрудничество.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в аэропорту Лондона после саммита европейских лидеров сказал, что он по-прежнему готов подписать предложенное соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

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