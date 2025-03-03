Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых, а отношения с Трампом продлятся: главные заявления Зеленского во время разговора с британскими СМИ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых, и добавил, что отношения с Дональдом Трампом будут продолжены. Что касается завершения войны в Украине, то до соглашения еще "очень далеко" и никакие реальные шаги в этом направлении не предприняты.

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Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в аэропорту Лондона. OBOZ.UA собрал главное из заявлений президента.

Об отношениях с Трампом

Зеленский сказал, что верит в то, что сможет спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом после их взрывной встречи в Овальном кабинете. В то же время он подчеркнул, что переговоры должны продолжаться за закрытыми дверями.

"Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения будут продолжаться. Я не думаю, что это правильно, когда такие дискуссии абсолютно открыты... Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло нам как партнерам что-то положительное или дополнительное", – сказал политик.

Зеленский добавил, что он по-прежнему готов подписать предложенное соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами, и верит, что США также будут готовы.

О соглашении по завершению войны

Президент подчеркнул, что до соглашения о завершении войны еще "очень и очень далеко". По его словам, никаких реальных шагов в этом направлении не начато" и уступать территории Украина не собирается, несмотря на отдельные сигналы от партнеров, в частности США.

"Мы сегодня говорим о первых шагах и пока их не будет на бумаге я не хотел бы о них детально говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто никаких шагов не предпринял. Мир должен быть справедливым, честным и стабильным. И он должен быть с очень контактными гарантиями безопасности и конкретными носителями этих гарантий. С конкретной ответственностью за присутствие, если она будет в море, на суше и в небе. Мы не говорим об уступках, потому что это будет неправильный разговор. Мы слышим сигналы от США, но все должны понять: Украина никогда не признает оккупированные территории как российские", – сказал Зеленский.

О своей отставке

"Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обменяюсь на членство в НАТО, значит, я свою миссию выполнил", – сказал президент.

Он подчеркнул, что его будет трудно заменить: "Недостаточно просто провести выборы. Надо бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной".

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